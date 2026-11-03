जम्मू: सिविल सचिवालय के पास बन रही नई विधानसभा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद पहुंचकर लिया जायजा
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के साथ जम्मू में निर्माणाधीन नए विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया।
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के साथ जम्मू में सिविल सचिवालय के पास निर्माणाधीन नए विधानसभा परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को विधानसभा सचिवालय का काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना को पूरा करने में किसी तरह की देरी न हो और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए विधानसभा परिसर का निर्माण महत्वपूर्ण परियोजना है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, ताकि परिसर का काम समय पर पूरा हो सके और इसे जल्द से जल्द उपयोग के लिए तैयार किया जा सके।