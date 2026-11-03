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जम्मू: सिविल सचिवालय के पास बन रही नई विधानसभा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद पहुंचकर लिया जायजा

Tue, 03 Nov 2026 12:34 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 03 Nov 2026 12:34 PM IST
सार

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के साथ जम्मू में निर्माणाधीन नए विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया।

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Chief Minister Omar Abdullah inspected the new Legislative Assembly complex.
उमर अब्दुल्ला ने नए विधानसभा परिसर का किया निरीक्षण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के साथ जम्मू में सिविल सचिवालय के पास निर्माणाधीन नए विधानसभा परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को विधानसभा सचिवालय का काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

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निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना को पूरा करने में किसी तरह की देरी न हो और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए विधानसभा परिसर का निर्माण महत्वपूर्ण परियोजना है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, ताकि परिसर का काम समय पर पूरा हो सके और इसे जल्द से जल्द उपयोग के लिए तैयार किया जा सके।
 

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