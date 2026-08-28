Jammu News: केसी चौक पर बस चालक को पीटा, विरोध में सड़क पर उतरीं महिला यात्री, लगा जाम

यात्रियों ने बीच-बचाव कर चालक को बचाया, महिलाओं ने पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कीअमर उजाला ब्यूरोजम्मू। केसी चौक पर वीरवार को जेकेआरटीसी बस और ऑटो की मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। ऑटो चालक ने बस चालक के साथ गाली-गलौज की। फिर साथियों को बुलाकर बस चालक को सड़क पर घेरकर पीटा। चालक को पिटता देख बस में सवार महिला यात्री भी सड़क पर उतर आईं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगीं। इस दौरान करीब आधे घंटे तक केसी चौक पर यातायात ठप रहा।यह घटना वीरवार दोपहर की है। जेकेआरटीसी की बस जम्मू रेलवे स्टेशन से बनतालाब की ओर जा रही थी। केसी क्रॉसिंग के पास बस की ऑटो से टक्कर हो गई। इससे दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। ऑटो चालक ने केसी चौक में गन्ने की रेहड़ी से गन्ने निकालकर बस चालक पर हमला कर दिया। दोपहर में भीड़भाड़ वाले चौक में देखते ही देखते लोगों का जमवाड़ा लग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ऑटो चालक और उसके साथी भाग गए थे। बस में सवार छात्रा वंशिका के बताया कि टक्कर के बाद ऑटो चालक सीधे बस के अंदर घुस आया। चालक के साथ गाली-गलौज करने लगा। उसने बस की चाबी निकाल ली और चालक को नीचे आने के लिए कहा। बस चालक जब नीचे उतरा तो ऑटो चालक और उसके साथियों ने उसे घेरकर पिटाई शुरू की। बस चालक मोहम्मद लतीफ मथवार, घरोटा का रहने वाला है। वारदात के बाद उसने बस स्टैंड पुलिस थाने में शिकायत दी। एसएचओ अश्विनी कुमार ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान और मारपीट के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।