लद्दाख में पंचायतों और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के आम चुनाव की मतगणना छह दिसंबर को होगी। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मतगणना सुबह 8:30 बजे से शुरू करने का निर्देश दिया है।

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