लद्दाख: पंचायत और एलएएचडीसी चुनावों की मतगणना 6 दिसंबर को, सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी गिनती
संवाद न्यूज एजेंसी,लेह Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 11:17 PM IST
सार
निर्वाचन आयोग के अनुसार, सभी एलएएचडीसी के लिए मतदान की तारीख चार दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद छह दिसंबर को पंचायतों और एलएएचडीसी के आम चुनाव के लिए पड़े मतों की गिनती शुरू होगी।
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विस्तार
लद्दाख में पंचायतों और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के आम चुनाव की मतगणना छह दिसंबर को होगी। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मतगणना सुबह 8:30 बजे से शुरू करने का निर्देश दिया है।
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निर्वाचन आयोग के अनुसार, सभी एलएएचडीसी के लिए मतदान की तारीख चार दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद छह दिसंबर को पंचायतों और एलएएचडीसी के आम चुनाव के लिए पड़े मतों की गिनती शुरू होगी।
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आयोग ने लद्दाख के राजस्व सचिव और प्रशासनिक सचिव को इस निर्णय से अवगत कराते हुए सभी रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।