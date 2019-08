जम्मू-कश्मीर: थल और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश, पाक रच रहा बड़ी साजिश

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना, वायु सेना और सुरक्षा बलों को हाईअलर्ट पर रहने का निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पाकिस्तान की हरकत को देखते हुए जारी हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों को कहना है कि पाक समर्थित आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में हमला कराना चाहते हैं ताकि यहां अव्यवस्था पैदा हो सके।

SRINAGAR- All Indian Army, Air Force and security forces’ bases in Jammu&Kashmir asked to be on high alert against possible attempt by Pakistan-backed terrorist groups to carry out attacks in view of Pakistani efforts to create disturbances in the Kashmir valley: Official Sources pic.twitter.com/bRhfRZtL7S