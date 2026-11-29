- बोले - जम्मू-कश्मीर में दो एम्स होना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और सौभाग्य की बातसंवाद न्यूज एजेंसीसांबा। मुख्य सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जम्मू का दौरा किया। एम्स के कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ प्रो. (डॉ.) संजीव सिन्हा ने मुख्य सचिव को एम्स की स्थापना से लेकर अब तक की विकास यात्रा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि संस्थान मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज देने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा और शोध (अनुसंधान) को भी लगातार बढ़ावा दे रहा है। मुख्य सचिव ने संस्थान के फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों से संवाद करते हुए एम्स की कम समय में हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और बेहतर स्वास्थ्य ढांचे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संस्थान मरीजों को उच्च स्तरीय सेवाएं देने की दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। डॉ. सज्जन सिंह यादव ने संस्थान के भावी विकास के लिए प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू देश का प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान है और जम्मू-कश्मीर में दो एम्स होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। यह प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर विस्तार का प्रतीक है। मुख्य सचिव ने परिसर का निरीक्षण कर अस्पताल की क्लीनिकल सुविधाओं और चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया।