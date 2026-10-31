जम्मू-कश्मीर: बारिश की तबाही का जायजा लेने कल पहुंचेगी दिल्ली की टीम, 23 अधिकारी करेंगे नुकसान का आकलन

विभाग ने अधिकारियों को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी ने टीम के आने से पहले 23 नोडल अधिकारियों की टीम तैनात कर दी है। इनमें से 12 नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को हुए नुकसान का आकलन करेंगे। जबकि 11 नोडल अधिकारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों को पहुंचे नुकसान की रिपोर्ट तय मानकों के आधार पर बनाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्रीय टीम के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। टीम के दौरे के दौरान बरसात से प्रभावित इलाकों में जाएंगे। केंद्रीय टीम को डैमेज से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करके देंगे।



इस दौरान अब तक रिपेयर पर खर्च हुई धनराशि की जानकारी और एसडीआरएफ या एनडीआरएफ से मिली मदद की जानकारी भी साझा करेंगे। विभाग ने दोनों संभाग के लिए डीडीपी इकबाल चौधरी को केंद्रीय टीम के दौरे और भारी बारिश से सड़कों को हुए नुकसान के असेसमेंट के लिए पब्लिक वर्क्स (आरएंडबी) डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर बनाया है। वे प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर और दौरे पर आने वाली केंद्रीय टीम के साथ समन्वयक के तौर पर काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी की ओर से सभी अधिकारियों को आदेश भेज दिए गए हैं।