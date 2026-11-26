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अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीसी) भद्रवाह सुनील कुमार भुत्याल ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने गुलदंडा में चार कियोस्क को आग लगा दी। प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में भद्रवाह पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान करने के लिए तेजी से जांच शुरू कर दी गई है।गौरतलब है कि गुलदंडा पिछले पांच वर्षों में जम्मू संभाग के प्रमुख और सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले बर्फीले पर्यटन स्थलों में उभरा है। विशेषकर बर्फबारी के बाद यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस पर्यटन स्थल से दर्जनों स्थानीय दुकानदारों और युवाओं को रोजगार मिलता है, जो पर्यटकों को खाने-पीने सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।वेंडर्स एसोसिएशन गुलदंडा के अध्यक्ष मोहम्मद इमरान ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि चार दुकानों का जलना उनके लिए बड़ा नुकसान है। हालांकि, उन्होंने पर्यटकों को आश्वस्त किया कि यहां किसी तरह का सुरक्षा खतरा नहीं है और स्थानीय दुकानदार पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं।उन्होंने कहा कि इस घटना को पर्यटन स्थल की सुरक्षा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रशासन और पुलिस से उम्मीद है कि आग लगाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।