Udhampur News: किश्तवाड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूचियों में बदलाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पार्टी ने निर्वाचन आयोग के कामकाज की स्वतंत्र समीक्षा तथा ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है।कांग्रेस द्वारा देशभर की जिला कांग्रेस कमेटियों को 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में किश्तवाड़ में भी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर निर्वाचन आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।