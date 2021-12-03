Udhampur News: 187 बटालियन केरिपुबल ने स्वच्छता अभियान चलाया
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:50 AM IST
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उधमपुर। 187 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से लोंडना बाबा मंदिर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शारदा पीठ ऋषि मॉडल विद्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।
बटालियन के कमांडेंट मनीष कुमार यादव की देखरेख एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जवानों द्वारा उक्त स्थानों पर साफ-सफाई का अभियान चलाया गया तथा आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सक्रिय योगदान दिया गया। इस अवसर पर स्वच्छता के महत्व पर विशेष जोर देते हुए स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, कूड़े-कचरे का उचित निस्तारण करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व को समझाना है। विद्यालयों और धार्मिक स्थलों में आयोजित इस पहल से स्थानीय लोगों तथा बच्चों में स्वच्छता के प्रति एक नई प्रेरणा और उत्साह देखने को मिला।
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बटालियन के कमांडेंट मनीष कुमार यादव की देखरेख एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जवानों द्वारा उक्त स्थानों पर साफ-सफाई का अभियान चलाया गया तथा आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सक्रिय योगदान दिया गया। इस अवसर पर स्वच्छता के महत्व पर विशेष जोर देते हुए स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, कूड़े-कचरे का उचित निस्तारण करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया।
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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व को समझाना है। विद्यालयों और धार्मिक स्थलों में आयोजित इस पहल से स्थानीय लोगों तथा बच्चों में स्वच्छता के प्रति एक नई प्रेरणा और उत्साह देखने को मिला।
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