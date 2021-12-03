फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: सर्द हवाओं के बीच जारी रही वैष्णो देवी यात्रा, अधिकांश समय हेलिकॉप्टर सेवा प्रभावित रही

Tue, 29 Sep 2026 01:42 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
कटड़ा। धर्मनगरी सहित मां वैष्णो देवी के दरबार में सोमवार को सर्द हवाओं के बीच श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी यात्रा लगातार जारी रही। रविवार रात मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी भी हुई। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और वे रात से ही परिवार व मित्रों के साथ मां के दर्शनों के लिए भवन की ओर रवाना होते रहे।
विज्ञापन

सोमवार को त्रिकुटा पर्वत पर अधिकांश समय बादलों का जमघट बना रहा। इसके चलते कटड़ा से भवन के लिए संचालित होने वाली हेलिकॉप्टर सेवा दिन के अधिकांश समय प्रभावित रही। हालांकि, मौसम में बदलाव के बावजूद बैटरी कार सेवा, घोड़ा-पिट्ठू और पालकी आदि सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहीं। वहीं, बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं ने रोपवे सेवा का लाभ उठाया और निरंतर भैरव घाटी की ओर रवाना होते रहे।
विज्ञापन

यात्रा मार्ग पर मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आपदा प्रबंधन दल के साथ पुलिस व सीआरपीएफ के जवान तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे। संबंधित टीमें यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी करती रहीं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारु बनी रहे। मौसम में बदलाव के बावजूद सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कटड़ा पहुंचकर पंजीकरण करवाया और पूरे उत्साह व श्रद्धा के साथ भवन की ओर मां के जयकारे लगाते हुए प्रस्थान किया। मौसम के मिजाज को देखते हुए श्रद्धालु अपने साथ हल्के गर्म कपड़े और बरसाती लेकर यात्रा करते नजर आए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले समय में बारिश होने की संभावना को देखते हुए यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सोमवार शाम पांच बजे तक करीब 17 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे, जबकि मां वैष्णो देवी दर्शनों के लिए देशभर के राज्यों से श्रद्धालुओं का कटड़ा पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed