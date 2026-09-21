Udhampur News: कटड़ा में दिनभर खिली धूप, हेलिकॉप्टर सेवा रही सुचारु
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:15 AM IST
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कटड़ा। धर्मनगरी कटड़ा सहित मां वैष्णो देवी के दरबार में रविवार को दिनभर मौसम साफ रहा। सुबह से ही धूप खिली रहने के कारण मौसम गर्म और उमस भरा रहा। इससे भवन की ओर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि साफ मौसम के चलते श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
मौसम साफ रहने के कारण हेलिकॉप्टर सेवा दिनभर सुचारु रूप से जारी रही। हेलिकॉप्टर सेवा का लाभ उठाकर श्रद्धालु कटड़ा से सांझीछत पहुंचते रहे और वहां से मां वैष्णो देवी के भवन की ओर अपनी यात्रा पूरी करते रहे। लंबे समय बाद मौसम के साफ रहने से हेलिकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। वहीं, अर्धकुंवारी से भवन के बीच बैटरी कार सेवा भी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रही। इसके अलावा भवन से सांझीछत के लिए रोपवे सेवा भी दिनभर जारी रही। घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सहित यात्रा से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रहीं। इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए बुजुर्ग, बच्चे और अन्य श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार मां के दरबार की ओर रवाना होते रहे। कटड़ा से लेकर भवन तक पूरे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। रविवार होने के चलते देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का कटड़ा पहुंचना लगातार जारी रहा। यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। शाम 5 बजे तक करीब 15 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाने के बाद मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। देर शाम तक भी कटड़ा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला जारी रहा। संवाद
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मौसम साफ रहने के कारण हेलिकॉप्टर सेवा दिनभर सुचारु रूप से जारी रही। हेलिकॉप्टर सेवा का लाभ उठाकर श्रद्धालु कटड़ा से सांझीछत पहुंचते रहे और वहां से मां वैष्णो देवी के भवन की ओर अपनी यात्रा पूरी करते रहे। लंबे समय बाद मौसम के साफ रहने से हेलिकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। वहीं, अर्धकुंवारी से भवन के बीच बैटरी कार सेवा भी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रही। इसके अलावा भवन से सांझीछत के लिए रोपवे सेवा भी दिनभर जारी रही। घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सहित यात्रा से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रहीं। इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए बुजुर्ग, बच्चे और अन्य श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार मां के दरबार की ओर रवाना होते रहे। कटड़ा से लेकर भवन तक पूरे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। रविवार होने के चलते देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का कटड़ा पहुंचना लगातार जारी रहा। यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। शाम 5 बजे तक करीब 15 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाने के बाद मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। देर शाम तक भी कटड़ा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला जारी रहा। संवाद
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