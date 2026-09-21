Udhampur News: भूस्खलन से रास्ता बंद, घरों पर भी खतरा

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प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्थानीय समाजसेवक एवं स्किल डेवलपमेंट फॉर विलेज काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. अवि कुमार ने कहा कि वार्ड नंबर दो का यह रास्ता सलमाटा, लरदागा, लेहड़ी और बरमीन गांवों के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आसपास के इलाकों के लिए यह शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल होता है। रास्ता कट जाने के कारण इन गांवों के लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि रास्ता कटने के बाद भी संबंधित क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रभावित हिस्से के ठीक ऊपरी क्षेत्र में बने मकानों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में प्रशासन को जल्द रास्ते की मरम्मत करवाने के साथ-साथ भूस्खलन प्रभावित हिस्से में क्रेट अथवा सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाना चाहिए ताकि लोगों के घरों और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।ग्रामीणों ने चिनैनी-घोरड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करवाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। जरूरत पड़ने पर प्रशासन का पुतला जलाकर भी विरोध जताने की चेतावनी दी गई।