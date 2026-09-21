Udhampur News: डोडा में संदिग्ध परिस्थितियों में 54 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद

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जानकारी के अनुसार शव भेड़ पालन केंद्र के पास बाग बरशल्ला क्षेत्र में मिला जो तहसील ठाठरी के अंतर्गत आता है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की।पुलिस के अनुसार शव की मेडिको-लीगल औपचारिकताओं के तहत पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।