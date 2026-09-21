Udhampur News: हाई स्कूल भंगारा खालसा में बनेगा सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विभाग के मुताबिक इस विकास कार्य का उद्देश्य स्कूल स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य आवंटित किया जाएगा और इसके पश्चात कोर्ट के निर्माण का काम शुरू होगा। सिंथेटिक कोर्ट तैयार होने से स्कूल के विद्यार्थियों को वॉलीबॉल अभ्यास के लिए बेहतर और व्यवस्थित सुविधा मिल सकेगी।क्षेत्रवासियों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। उनके मुताबिक वर्तमान में वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए स्कूल परिसर में पर्याप्त और व्यवस्थित मैदान उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिंथेटिक कोर्ट बनने के बाद खिलाड़ियों को मौसम और मैदान की स्थिति से होने वाली दिक्कतों से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।स्थानीय लोगों कमल कुमार, सतपाल वर्मा, सुनील कुमार, गुलजार अहमद सहित अन्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा। कोर्ट तैयार होने के बाद यहां नियमित अभ्यास के साथ-साथ खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी बेहतर माहौल उपलब्ध हो सकेगा। चेन लिंक फेंसिंग लगाए जाने से कोर्ट की सुरक्षा भी बेहतर होगी। इससे खेल गतिविधियों के दौरान मैदान में अनावश्यक आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध रहेगा।कोटहाई स्कूल भंगारा खालसा में सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट और चेन लिंक फेंसिंग के निर्माण कार्य को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा।