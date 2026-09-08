Udhampur News: 4.14 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:37 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:37 AM IST
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कटड़ा। पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.14 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार थाना कटड़ा की पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 4.14 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान रेहान खोसला निवासी लाहौरी गेट अमृतसर (वर्तमान में कटड़ा निवासी) के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना कटड़ा में एफआईआर दर्ज की गई है।
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जानकारी के अनुसार थाना कटड़ा की पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 4.14 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान रेहान खोसला निवासी लाहौरी गेट अमृतसर (वर्तमान में कटड़ा निवासी) के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना कटड़ा में एफआईआर दर्ज की गई है।
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