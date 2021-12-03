Udhampur News: डोडा ज़िले में 84 संभावित हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग

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एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा में आयोजित मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. तनवीर राथर और इरफ़ान तसदुक की देखरेख में आयोजित हुआ। इस दौरान यात्रियों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति और मेडिकल फिटनेस का आकलन किया गया। डॉक्टरों की टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान बुनियादी स्वास्थ्य जांच, वाइटल साइन की जांच तथा आवश्यक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन किए। इसके साथ ही संभावित हज यात्रियों को यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल को लेकर मार्गदर्शन भी दिया गया।इस संबंध में डॉ. इरफान तसदुक ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे ज़िले में कुल 84 संभावित हज यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा में 35 यात्रियों का मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया।मेडिकल स्क्रीनिंग का उद्देश्य हज यात्रा से पहले यात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना और उन्हें सुरक्षित एवं स्वस्थ यात्रा के लिए आवश्यक चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराना है। संवाद