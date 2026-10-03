Udhampur News: जीएमसी डोडा जाने वाली सड़क पर बड़े गड्ढे, एंबुलेंस और मरीजों की आवाजाही प्रभावित

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स्थानीय निवासी अश्वनी शर्मा, यावर और इश्तियाक देव ने बताया कि सड़क पर कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। बारिश के दौरान इनमें पानी भर जाने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इससे दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ छोटे वाहनों को भी परेशानी होती है।स्थानीय लोगों के अनुसार मरीजों को लेकर जीएमसी पहुंचने वाली एंबुलेंस को भी इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण एंबुलेंस चालकों को सावधानी से वाहन निकालना पड़ता है। लोगों का कहना है कि आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के लिए सड़क का सुचारु और सुरक्षित होना जरूरी है।तोंदवा क्षेत्र की सड़क व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक रिकॉर्ड में भी पहले संबंधित अधिकारियों को स्थल निरीक्षण और जीएमसी अधिकारियों के साथ समन्वय के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं, तोंदवा सर्कुलर लिंक रोड समेत डोडा शहर की सड़कों के सुधार से संबंधित कार्यों के सरकारी टेंडर भी हो गए हैं, फिर भी काम में देरी के कारण लोगोँ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है!स्थानीय निवासियों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मौके का निरीक्षण करवाकर गड्ढों को जल्द भरने तथा सड़क की आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जीएमसी जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचने वाले मार्ग की स्थिति बेहतर होने से मरीजों, एंबुलेंस और आम वाहन चालकों को राहत मिलेगी।