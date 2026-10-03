Udhampur News: 186 करोड़ रुपये के हिसाब को लेकर देविका घाट पर अनोखा विरोध, मोहित मट्टू ने कराया मुंडन

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मोहित मट्टू ने देविका को धार्मिक आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि देविका को गंगा की बड़ी बहन माना जाता है और इसके परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने देविका प्रोजेक्ट के काम, खर्च और मौजूदा स्थिति को लेकर पारदर्शिता की मांग उठाई। अगर परियोजना के लिए 186 करोड़ रुपये की राशि आई है तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसमें से कितनी राशि खर्च हुई और किस कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई। उन्होंने प्रत्येक कार्य की स्वीकृत लागत, टेंडर राशि और वास्तविक भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। मोहित मट्टू ने कहा कि उनका विरोध किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है और वह किसी राजनीतिक मंच का हिस्सा नहीं हैं। वह समाजसेवा के तौर पर और देविका के साथ अपने जुड़ाव के कारण यह मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने देविका घाट और शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि मोहित मट्टू को श्राद्ध करने से रोका गया लेकिन उन्होंने अपनी बात के अनुसार मुंडन देविका परिसर में करवाया।वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार जय सिंह ने कहा कि प्रशासन की ओर से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीसी के साथ बैठक भी हुई है। लोगों की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से उठाए जाने वाले मुद्दों पर प्रशासन बातचीत और विचार-विमर्श के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और जो भी तथ्य होंगे, उन्हें सार्वजनिक करने को लेकर भी बात हुई है।