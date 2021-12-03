Udhampur News: सुभाष नगर की बदहाल सड़क बनी सिरदर्द, बारिश में घरों तक घुसा नालियों का पानी

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स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह पत्थर उखड़े हुए हैं और बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं। कुछ समय पूर्व विभाग द्वारा इसकी अस्थायी मरम्मत करवाई गई थी, लेकिन गुणवत्ताहीन कार्य के चलते मार्ग जल्द ही दोबारा जर्जर हो गया। बारिश के मौसम में उफनती नालियों का पानी गलियों में बहकर लोगों के घरों के भीतर तक घुस जाता है, जिससे काफी नुकसान होता है। गुरुद्वारा साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं और रोजाना सैर पर निकलने वाले बुजुर्गों के लिए फिसलने और चोटिल होने का जोखिम लगातार बना रहता है। कई बार संबंधित अधिकारियों व प्रशासन के समक्ष गुहार लगाने के बावजूद समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है।इस विषय पर नगर परिषद के सीईओ सद्दाम हुसैन का कहना है कि इस मार्ग की मरम्मत की समस्या को चालू वर्ष की वित्तीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस सड़क के निर्माण और मरम्मत कार्य को अगले वर्ष की वित्तीय योजना में जोड़कर प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा।कोटरोजाना बच्चों को स्कूल आने-जाना पड़ता है, लेकिन गली में फैली गंदगी, कीचड़ और जर्जर सड़क के कारण बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों को भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।- बिमला देवी, स्थानीय निवासीसुबह-शाम सैर के लिए निकलते हैं लेकिन सड़क के बड़े गड्ढों के कारण हमेशा ठोकर लगकर गिरने का डर बना रहता है। अब तो इस मार्ग पर पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है।- चुनी लाल, स्थानीय निवासीगली की कई नालियों की जालियां पूरी तरह टूट चुकी हैं। बारिश होते ही नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे भारी परेशानी होती है।- तारा चंद, स्थानीय निवासीप्रशासन से हमारी पुरजोर मांग है कि जल्द से जल्द इस मार्ग की स्थिति का जायजा लेकर इसकी स्थायी मरम्मत करवाई जाए ताकि क्षेत्रवासियों को इस दैनिक समस्या से राहत मिल सके।- वरिंद्र सिंह, स्थानीय निवासी