Udhampur News: सीआरपीएफ ने दोमेल में चलाया स्वच्छता अभियान

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इस दौरान सीआरपीएफ जवानों ने दोमेल चौक और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाकर कूड़ा-कचरा हटाया और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को प्लास्टिक के अत्यधिक इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई तथा प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने का आह्वान किया गया।सीआरपीएफ जवानों ने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब आम लोग भी स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भागीदारी करेंगे, तभी क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकेगा। अभियान में स्थानीय लोगों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर क्षेत्र की सफाई की।