Udhampur News: बनिहाल के पास एनएच-44 पर कार गहरी खाई में गिरी, तीन घायल

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हादसे की सूचना मिलते ही बनिहाल पुलिस टीम और एनजीओ बनिहाल के स्वयंसेवकों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों सवारों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए उप-जिला अस्पताल बनिहाल पहुंचाया गया।ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनिहाल के अनुसार घायलों में मोहम्मद जावेद (45) पुत्र मोहम्मद जावियाद निवासी सदर बाजार दिल्ली को सिर और दोनों पैरों में चोटें आई हैं। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें विशेष उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया।वहीं अन्य घायलों की पहचान अदनान सामी (30) पुत्र अंजर हुसैन निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। सामी के चेहरे पर चोटें आई हैं। तीसरे घायल रोहित (29) पुत्र कृष्णा निवासी दिल्ली को मामूली चोटें आई हैं। बनिहाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर आशिक हुसैन लोन ने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।