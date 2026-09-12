Udhampur News: 32 वाहनों के ई-चालान, सात वाहन जब्त
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:18 AM IST
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रामबन। मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने जिला पुलिस के समन्वय से बनिहाल और रामबन के विभिन्न स्थानों पर संयुक्त औचक जांच अभियान चलाया। टीमों ने बनिहाल के टी-चौक, रेलवे स्टेशन चौक और त्रेवा पुल के अलावा रामबन के परनोट में वाहनों की जांच की। अभियान के दौरान कुल 217 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 32 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर ई-चालान किए गए। गंभीर उल्लंघनों के लिए सात वाहन जब्त किए गए। उल्लंघनों में अधिक किराया वसूलना, ओवरलोडिंग, वैध परमिट के बिना वाहन चलाना, वाहनों की खिड़कियों पर पर्दों का इस्तेमाल तथा वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना सहित अन्य नियमों का उल्लंघन शामिल था।
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