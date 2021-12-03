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स्थानीय ग्रामीण अशोक कुमार, जीत कुमार, भाग अली, जुबा, रशीद, नीलम देवी, गीत देवी, अनु देवी, पुष्पा देवी सहित अन्य लोगों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से सत्या गांव से रामनगर की ओर आने वाली यात्री मेटाडोर और ऑटो रास्ते में पड़ने वाले गांवों के यात्रियों को बैठाने से परहेज कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे रामनगर जाने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर वाहनों को रुकने का इशारा करते हैं तो चालक उन्हें नजरअंदाज कर आगे निकल जाते हैं।इस कारण विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और दूध बेचने वालों सहित जरूरी काम से रामनगर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों को मजबूरन पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि यात्री वाहन चलने के बावजूद यदि स्थानीय लोगों को उनमें जगह नहीं मिलती तो परिवहन सुविधा का क्या लाभ है।ग्रामीणों ने संबंधित परिवहन विभाग और प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि चालक निर्धारित मार्ग पर यात्री वाहन चला रहे हैं तो उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के यात्रियों को भी नियमानुसार सुविधा देनी चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अपनी मांग को लेकर प्रशासन के समक्ष आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने प्रशासन से यात्री वाहनों की नियमित जांच करवाने और यात्रियों को राहत दिलाने की अपील की है।सत्या से रामनगर के बीच चलने वाले यात्री वाहनों में डला, जंदराड़ी और थपलाल के लोगों को जगह नहीं मिलने का मामला ग्रामीण परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें रोजमर्रा के काम, बाजार, अस्पताल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए रामनगर पहुंचना पड़ता है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पैदल सफर करना और भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर यात्री वाहन गुजरने के बावजूद यदि स्थानीय लोगों को उनमें बैठने की सुविधा नहीं मिलती तो यह गंभीर समस्या है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग शिकायत पर कब कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को नियमित यातायात सुविधा कब उपलब्ध होती है।