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कार्यक्रम के दौरान अकादमी के निदेशक आईजीपी डॉ. मोहम्मद हसीब मुगल ने नेतृत्व, कमान और प्रभावी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रभावी पुलिस नेतृत्व का अर्थ केवल अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना और साहस, ईमानदारी, निष्ठा तथा जिम्मेदारी के साथ बल का नेतृत्व करना है।उन्होंने कहा कि एक सफल पुलिस अधिकारी में पेशेवर ज्ञान, नैतिक मजबूती, प्रशासनिक दक्षता और अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करने की क्षमता होना बेहद जरूरी है। डॉ. मुगल ने ईमानदारी, ज्ञान, साहस, निर्णय लेने की क्षमता, विश्वसनीयता, पहल, व्यवहार कुशलता, न्यायप्रियता, उत्साह, सहनशक्ति, निस्वार्थ सेवा, वफादारी और विवेक जैसे नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुणों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।उन्होंने बताया कि इन गुणों का पुलिस कार्यप्रणाली में विशेष महत्व है। इनके माध्यम से अनुशासन बनाए रखने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, समय पर उचित निर्णय लेने और कर्मचारियों का प्रभावी प्रबंधन करने में मदद मिलती है।इस अवसर पर डॉ. मुगल ने ''लीडरशिप इन योर पाम'' की अवधारणा को भी समझाया और कहा कि नेतृत्व की वास्तविक पहचान अधिकारी के दैनिक व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया, पेशेवर आचरण तथा अधीनस्थों का विश्वास और सम्मान हासिल करने की क्षमता से होती है।प्रशिक्षण सत्र में नैतिक नेतृत्व, टीम भावना, प्रभावी संवाद, अनुशासन, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और परिणामोन्मुख प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस अधिकारियों को अधिक सक्षम, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अकादमी का लक्ष्य अधिकारियों की निर्णय क्षमता, कमान कौशल और प्रबंधकीय दक्षता को मजबूत करना है ताकि वे आधुनिक पुलिसिंग की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।