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रियासी। विधायक कुलदीप राज दुबे ने विभागीय अधिकारियों, पूर्व सरपंचों और पंचों, वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर सार्वजनिक विकास विभाग के माध्यम से अरनास में 1.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सम्मेलन/समिति भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। प्रस्तावित भवन से आधिकारिक बैठकों, समिति की चर्चाओं, सार्वजनिक संवाद और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक समर्पित सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे संस्थागत ढांचा मजबूत होगा और जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार जताते हुए इसके लिए धन्यवाद किया।