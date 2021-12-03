Udhampur News: जखैनी में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, घायल
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:24 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:24 AM IST
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उधमपुर। शहर के जखैनी क्षेत्र में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान जखैनी निवासी 40 वर्षीय जैबर जान पत्नी दिलावर खान के रूप में हुई है।
परिजनों के अनुसार हादसे में महिला की टांग में तीन जगह फ्रैक्चर हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे की इमरजेंसी सेवा एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए एसोसिएटिड जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए अमृतसर रेफर कर दिया।
बताया जा रहा है कि हादसे के समय बाइक पर दो लोग सवार थे। पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं, क्षेत्रवासियों ने घटना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जखैनी में हाईवे पार करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जखैनी में जल्द से जल्द फुटब्रिज का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को हाईवे पार करने में सुरक्षित सुविधा मिल सके।
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परिजनों के अनुसार हादसे में महिला की टांग में तीन जगह फ्रैक्चर हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे की इमरजेंसी सेवा एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए एसोसिएटिड जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए अमृतसर रेफर कर दिया।
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बताया जा रहा है कि हादसे के समय बाइक पर दो लोग सवार थे। पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं, क्षेत्रवासियों ने घटना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जखैनी में हाईवे पार करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जखैनी में जल्द से जल्द फुटब्रिज का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को हाईवे पार करने में सुरक्षित सुविधा मिल सके।
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