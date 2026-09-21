Udhampur News: बली पंचायत में हाई स्कूल से एरनी गला तक टाइल बिछाने का काम शुरू
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:59 AM IST
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उधमपुर। चिनैनी-घोरडी विधानसभा क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए रविवार को विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने हाई स्कूल से ऐरनी गला तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। इस सड़क को टाइल लगाकर पक्का किया जाना है और इस कार्य पर करीब 60 लाख रुपये की लागत आएगी।
इससे पहले सड़क के पहले चरण का निर्माण कार्य पिछले वर्ष करीब 40 लाख रुपये की लागत से पूरा किया गया था। अब अगले चरण का काम शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को सड़क की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। सड़क के पक्का होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि क्षेत्र में सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़क के शेष हिस्से को भी चरणबद्ध तरीके से पक्का करवाया जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और विधायक का आभार व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि सड़क पक्की होने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
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इससे पहले सड़क के पहले चरण का निर्माण कार्य पिछले वर्ष करीब 40 लाख रुपये की लागत से पूरा किया गया था। अब अगले चरण का काम शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को सड़क की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। सड़क के पक्का होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
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इस अवसर पर विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि क्षेत्र में सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़क के शेष हिस्से को भी चरणबद्ध तरीके से पक्का करवाया जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और विधायक का आभार व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि सड़क पक्की होने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
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