Udhampur News: सड़क की बदहाली पर भड़के चालक, तीसरे दिन भी थमे रहे चिनैनी-टंडार मार्ग पर वाहनों के पहिए

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स्थानीय चालकों रघुवीर सिंह, नरेश कुमार व अन्य का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। आए दिन गाड़ियों के कलपुर्जे टूटने और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचने से मालिकों को आर्थिक चपत लग रही है। इसके साथ ही हर समय किसी अनहोनी या गंभीर हादसे का डर बना रहता है। विज्ञापन



प्रदर्शनकारी चालकों ने संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि उनकी समस्या को गंभीरता से सुना जाए और जल्द से जल्द सड़क का सुधारीकरण कराया जाए, ताकि वाहन चालकों समेत आम जनता को आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। स्थानीय चालकों रघुवीर सिंह, नरेश कुमार व अन्य का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। आए दिन गाड़ियों के कलपुर्जे टूटने और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचने से मालिकों को आर्थिक चपत लग रही है। इसके साथ ही हर समय किसी अनहोनी या गंभीर हादसे का डर बना रहता है।प्रदर्शनकारी चालकों ने संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि उनकी समस्या को गंभीरता से सुना जाए और जल्द से जल्द सड़क का सुधारीकरण कराया जाए, ताकि वाहन चालकों समेत आम जनता को आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

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चिनैनी। चिनैनी-टंडार मार्ग की खस्ताहाल दशा के विरोध में यात्री वाहन चालकों की हड़ताल सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। चालकों ने अपने-अपने वाहनों के पहिए जाम रखकर प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। चालकों की मांग है कि जब तक सड़क की बदहाली को दूर कर मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया जाता, तब तक इस मार्ग पर वाहनों का संचालन जोखिम भरा बना रहेगा।