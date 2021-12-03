Udhampur News: जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयन के लिए हुए ट्रायल

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इस अवसर पर जिला अधिकारी धर्मवीर सिंह ने भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें खेलों और शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेलों में भाग लेना शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम वर्क, नेतृत्व गुणों और सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रतिभागियों को समर्पण, अनुशासन और सच्ची खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें विभाग द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करके अपनी खेल प्रतिभा को निखारने और उच्च स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की सलाह दी।

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रियासी। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, भारोत्तोलन, तलवारबाजी और वुशु जैसे खेलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए ट्रायल आयोजित किए। इसमें सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों के कुल 86 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया।