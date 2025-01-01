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एआरटीओ मुदस्सिर इकबाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू परिवहन व्यवस्था है और उसे चलाने वाले चालकों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। चालक सुबह से शाम तक गाड़ी चलाने में व्यस्त रहते हैं, जिस कारण वे समय पर अपनी जांच नहीं करा पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए डीसी उधमपुर के निर्देश पर बस स्टैंड में यह कैंप लगाया गया। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सचिव के भी यही निर्देश हैं कि हर माह चालकों का मेडिकल चेकअप कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि लंबे समय तक ड्राइविंग करने वाले चालक शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं।कैंप के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से आंखों और सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए टीमें भेजी गई थीं। डॉक्टरों की टीम ने चालकों की आंखों की रोशनी, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य मानकों की जांच की और जरूरी परामर्श दिया।एआरटीओ ने कहा कि चालकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कैंप हर माह आयोजित कराए जाएंगे। इस दौरान चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, ओवरस्पीडिंग से बचने और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतने के प्रति भी जागरूक किया गया।