Udhampur News: जखैनी से चिनैनी तक बनेंगे छह फुट ओवरब्रिज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फोरलेन बनने के बाद हाईवे पर वाहनों की रफ्तार काफी बढ़ गई है। ऐसे में हाईवे किनारे बसे गांवों के लोगों को सड़क पार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए हाईवे पार करना जान जोखिम में डालने जैसा था। कई स्थानों पर हादसे भी हो चुके हैं। इसी को देखते हुए विधायक ने एनएचएआई के समक्ष फुट ओवरब्रिज की मांग रखी थी।जानकारी के अनुसार प्रस्तावित छह एफओबी जखैनी, बली नाला, समरोली पीएमजीएसवाई सड़क, घंटवाल, धर्मथल और चंपेरी में बनाए जाएंगे। ये सभी स्थान घनी आबादी वाले हैं और यहां बाजार, स्कूल व खेतों की ओर जाने के लिए लोगों को बार-बार हाईवे पार करना पड़ता है।विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और जनसुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सुविधा उनकी प्राथमिकता है और इस कार्य के पूरा होने से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि सड़क हादसों में भी कमी आएगी। टेंडर खुलने की खबर से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है।