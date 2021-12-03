Udhampur News: रियासी में 60 करोड़ की लागत से बनेगा नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स

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रियासी। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए साठ करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जिला कोर्ट के पास ही स्थित शीप फार्म की 26 कनाल जमीन वर्ष 2019 में चिन्हित की गई थी। कोरोना महामारी के बीच इसको बनाने का काम फाइलों में ही लटका था। बार एसोसिएशन की तरफ से इसके लिए लगातार प्रयास जारी रखे गए थे। प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स पांच मंजिला होगा जिसमें जजों के आवास भी होंगे। बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट पवन देव सिंह ने बताया कि मौजूदा कोर्ट आजादी के पहले संचालित हो रहा है। पुराने कमरों से बरसात के मौसम में पानी टपकता है। इनमें से कुछ इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया है। पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। रोजाना पांच छह सौ के करीब लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि बार की तरफ से इसे बनाए जाने की मांग और प्रयास जारी रखे गए थे जोकि अब पूरी हुई है। वहीं कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने को जारी फंड पर नेशनल कांफ्रेंस में अपनी दावेदारी जताई है। एडवोकेट दीपक अत्री, तारिक भट्ट व अन्य नेकां नेताओं ने पत्रकारवार्ता कर कहा कि वह लोग बीते माह की 28 तारीख को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले थे। उन्होंने कोर्ट की इमारत बनाए जाने के साथ ही अन्य कई मुद्दों को उनके समक्ष रखा था। तीस को सरकार की तरफ से साठ करोड़ रुपये फंड जारी किया गया। मुख्यमंत्री को जो काम बताए गए हैं। उनमें से कई कार्यों को जल्द ही मंजूरी मिलेगी।