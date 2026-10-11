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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Strict security is not appropriate for democracy MP Ruhullah said do not let what has been happening in Kashmi

'सख्ता पहरा लोकतंत्र के लिए उचित नहीं': सांसद रूहुल्ला बोले- कश्मीर में जो होता रहा है, उसे मत दोहराने दीजिए

Sun, 11 Oct 2026 02:30 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 11 Oct 2026 02:30 AM IST
सार

श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने शनिवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर जाने से रोकने के लिए की गई भारी सुरक्षा बलों की तैनाती पर कड़ा एतराज जताया है।

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Strict security is not appropriate for democracy MP Ruhullah said do not let what has been happening in Kashmi
आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी - फोटो : @Ruhullah Mehdi

विस्तार
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श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने शनिवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर जाने से रोकने के लिए की गई भारी सुरक्षा बलों की तैनाती पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर इस प्रकार की रोक और सख्त पहरा किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है।

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सांसद रूहुल्ला मेहदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि एक कश्मीरी होने के नाते सुरक्षा बलों की ऐसी भारी तैनाती और पाबंदियां उनके लिए कोई नई या अजनबी बात नहीं हैं, लेकिन इसे सामान्य नहीं माना जा सकता।
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रूहुल्ला मेहदी ने पोस्ट में लिखा, भारत की राजधानी के दिल में नागरिकों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए भारी सुरक्षा बलों का जमावड़ा। यह किसी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। कश्मीर से होने के नाते, मेरे लिए इनमें से कुछ भी नया या अचरज भरा नहीं है। हम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम आगाह करते हैं कि कश्मीर में यही सब होता रहा है। इसे पूरे भारत में मत होने दीजिए।
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सांसद ने नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और अपनी बात रखने के सांविधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि विरोध की आवाजों को पुलिसिया बल और बैरिकेड्स के जरिए दबाने की प्रवृत्ति देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को कमजोर करती है।

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