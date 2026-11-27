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गांदरबल। पुलिस ने पशु चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सभी 19 भेड़ें बरामद कर ली हैं। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गांदरबल पुलिस ने चोरी की गई सभी 19 भेड़ों की बरामदगी के साथ मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। अभी तक आरोपियों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। संवाद