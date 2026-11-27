Srinagar News: चोरी की गईं 19 भेड़ें बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:13 AM IST
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गांदरबल। पुलिस ने पशु चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सभी 19 भेड़ें बरामद कर ली हैं। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गांदरबल पुलिस ने चोरी की गई सभी 19 भेड़ों की बरामदगी के साथ मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। अभी तक आरोपियों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। संवाद
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