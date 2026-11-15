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Srinagar News: एसएसपी ने दिए पुलिसिंग को मजबूत करने के निर्देश

Sun, 15 Nov 2026 01:17 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:17 AM IST
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Srinagar, SSP Gandherbal, Held Meeting, Security Review
गांदरबल। पुलिसिंग को मजबूत करने और पुलिस प्रतिष्ठानों के समग्र कामकाज को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के तहत एसएसपी गांदरबल ने पुलिस स्टेशन गुंड में एक अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दाैरान एसएसपी ने पंजीकृत मामलों की स्थिति, जांच की प्रगति और समग्र अपराध संबंधी मामलों की समीक्षा की। उन्होंने जांच अधिकारियों पर समय पर और पेशेवर जांच सुनिश्चित करने, मामलों की करीबी निगरानी बनाए रखने और प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने जन-पुलिस संबंधों को मजबूत करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकथाम की दिशा में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा एसएसपी ने पुलिस स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और इसके समग्र कामकाज, बुनियादी ढांचे, रिकॉर्ड रखरखाव और विभिन्न वर्गों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए व्यावसायिकता, अनुशासन और जनसेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। संवाद
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