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Srinagar News: सोपोर पुलिस ने चार ट्रैक्टर जब्त किए, एक का चालान

Sun, 08 Nov 2026 12:48 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:48 AM IST
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Srinagar, Sopore, Four Tractor Seized
बारामुला। अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान के तहत सोपोर पुलिस ने भूविज्ञान एवं खनन विभाग के साथ मिलकर पुलिस जिला सोपोर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से खनिजों के उत्खनन और परिवहन में शामिल पांच ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने चार ट्रैक्टरों को अवैध रूप से निकाले गए खनिजों सहित जब्त कर लिया, जबकि एक अन्य ट्रैक्टर का डंपिंग चालान जारी किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
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