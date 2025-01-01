Srinagar News: पट्टन के हमरे में मस्जिद शरीफ में आग लगने से चार लोग झुलसे

विज्ञापन

बारामुला। जिले के पट्टन के हमरे इलाके में एक मस्जिद शरीफ में आग लगने के बाद चार लोग मामूली रूप से झुलस गए। घायलों को श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बारामुला, पुलिस और सेना की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया।स्थानीय निवासी भी राहत अभियान में शामिल हुए और आग पर काबू पाने में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करते हुए अपना समर्थन दिया। मौके पर मौजूद एक अधिकारी के अनुसार, हादसे में चार लोग मामूली रूप से झुलस गए। घायलों की पहचान एजाज अहमद, शौकत अहमद भट, अल्ताफ पंडित और बिलाल अहमद पंडित के रूप में हुई है। चारों घायलों को विशेष इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कर्मियों, पुलिस, सेना के जवानों और स्थानीय स्वयंसेवकों के समन्वित प्रयासों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद की। आग लगने का कारण और मस्जिद को हुए नुकसान की सीमा का तुरंत पता नहीं चल पाया है।