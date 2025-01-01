Srinagar News: पुंछ के लड़कों और कुपवाड़ा की लड़कियों ने तलवारबाजी में मारी बाजी

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संवाद न्यूज एजेंसीकुपवाड़ा। तीन दिवसीय जनरल बिपिन रावत मेमोरियल फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 रविवार को कुपवाड़ा में संपन्न हुई। इसमें 174 युवा एथलीटों ने सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा की। प्रतियोगिता के दौरान पुंछ के लड़कों और कुपवाड़ा की लड़कियों ने तलवारबाजी में बाजी मारी।जम्मू-कश्मीर फेंसिंग एसोसिएशन की ओर से जिला प्रशासन कुपवाड़ा और सेना के सहयोग से हुए इस आयोजन ने जम्मू-कश्मीर भर से उभरती तलवारबाजी प्रतिभा के लिए एक मंच प्रदान किया। चैंपियनशिप के लिए 280 पंजीकरण प्राप्त हुए जिसमें 138 लड़के और 36 लड़कियों सहित 174 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अंडर-14 और अंडर-17 श्रेणियों में एपी, सेबर और फॉयल में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें जोशपूर्ण मुकाबले और कौशल, गति और सटीकता का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला।समग्र टीम रैंकिंग में, लड़कों की श्रेणी में पूंछ ने पहला स्थान हासिल किया, उसके बाद सांबा और कुपवाड़ा रहे। लड़कियों की श्रेणी में कुपवाड़ा ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि बांदीपोरा और बड़गाम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति को समर्पित इस चैंपियनशिप ने साहस, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और खेल उत्कृष्टता के मूल्यों को सुदृढ़ किया।इस आयोजन ने जमीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने, होनहार प्रतिभाओं की पहचान करने और युवा एथलीटों के लिए अवसरों का विस्तार करने में सेना, जिला प्रशासन कुपवाड़ा और जम्मू-कश्मीर फेंसिंग एसोसिएशन के सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित किया। उत्साही भागीदारी ने जम्मू-कश्मीर में बढ़ती खेल संस्कृति और इसके युवाओं की उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाया।