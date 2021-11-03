Srinagar News: एमएमयू ने बांदीपोरा में पहली जिला स्तरीय उलेमा बैठक की स्थगित

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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) जम्मू और कश्मीर ने अपनी पहली जिला-स्तरीय उलेमा बैठक स्थगित करने की घोषणा की है। यह बैठक 4 नवंबर को दारुल उलूम रहीमिया, बांदीपोरा में आयोजित होने वाली थी।यह फैसला एमएमयू के संरक्षक मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की पिछले लगातार तीन दिनों से जारी हाउस अरेस्ट और उनके शामिल होने की संभावना को लेकर अनिश्चितता के मद्देनजर लिया गया है। यह बैठक एमएमयू की ओर से 15 सितंबर 2026 को श्रीनगर में आयोजित एक दिवसीय उलेमा सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में आयोजित की जा रही थी जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 से अधिक प्रमुख धार्मिक विद्वान एक साथ आए थे।उस सम्मेलन में समाज के सामने आने वाली गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान की गई थी और सुधार और निवारण में उलेमा की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया था। जिन मुद्दों की पहचान की गई उनमें अंतर-सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, नशा और मादक द्रव्यों का सेवन, आत्महत्या और आत्म-क्षति, युवाओं में मानसिक और भावनात्मक संकट, सोशल मीडिया का गैर-जिम्मेदाराना उपयोग, कमजोर होते पारिवारिक बंधन, नैतिक गिरावट और धार्मिक और सामुदायिक संस्थानों से युवा लोगों का बढ़ता अलगाव, साथ ही पर्यावरणीय गिरावट और उसके गंभीर परिणाम शामिल थे।बैठक में आयोजित विचार-विमर्श के बाद की जाने वाली कार्रवाई पर भी चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि पहुंच के दायरे और लाभ को व्यापक बनाने के लिए पूरे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसी सिलसिले में पहली जिला स्तरीय बैठक कल बांदीपोरा में होने वाली थी। हालांकि बुधवार को बांदीपोरा में होने वाली बैठक के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं जिसमें सभी प्रमुख उलेमा भाग लेने वाले थे, लेकिन मीरवाइज पर लगातार प्रतिबंधों ने उनकी भागीदारी पर अनिश्चितता पैदा कर दी है जिससे आयोजकों के पास बैठक को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।लगातार हाउस अरेस्ट को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए एमएमयू ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध मीरवाइज की धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप करते हैं और सामाजिक सुधार, एकता और सामुदायिक कल्याण की दिशा में धार्मिक विद्वानों द्वारा किए जा रहे ऐसे महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयासों में भी बाधा डालते हैं।