फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Mirwaiz Umar Farooq, House Detention

Srinagar News: मीरवाइज फिर से घर में नजरबंद

Mon, 02 Nov 2026 01:24 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, Mirwaiz Umar Farooq, House Detention
श्रीनगर। मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रविवार को फिर से घर में नजरबंद कर दिया गया। इससे वह श्रीनगर के जूनिमार स्थित मस्जिद महबूब-उल-आलम आरए में निर्धारित धार्मिक तकरीर नहीं दे सके। पाबंदियों पर निराशा जताते हुए मीरवाइज ने एक्स पर पोस्ट में कहा आज फिर धार्मिक तकरीर से पहले हाउस डिटेंशन में रखा गया।
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार को जामा मस्जिद में जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर हाल ही में प्रकाशित इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट को उद्धृत करने के लिए सजा दी जा रही है। जाहिर तौर पर असहज तथ्यों को बताना और सिफारिशों का समर्थन करना, अपने लोगों के भविष्य और जम्मू-कश्मीर और क्षेत्र में वास्तविक शांति की चिंता से, सत्तारूढ़ शासन को स्वीकार्य नहीं है तो ऐसा ही सही।
विज्ञापन

मीरवाइज श्रीनगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार के अपने संबोधन का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के निष्कर्षों को उजागर किया था। इसमें लंबे समय से हिरासत, राजनीतिक कैदी, नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और सार्थक राजनीतिक जुड़ाव और सुलह की आवश्यकता पर चिंताएं शामिल थीं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed