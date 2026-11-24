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बांदीपोरा। अवैध खनन के खिलाफ जारी अभियान के तहत बांदीपोरा पुलिस ने आधी रात को विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान अवैध खनन गतिविधियों में शामिल छह वाहनों को जब्त किया। अभियान के दौरान चौकी अजस की पुलिस टीम ने एक ट्रैक्टर और दो ऑटोमोबाइल सहित तीन वाहनों को जब्त किया। पुलिस पोस्ट सुमलर ने कुनन में एक टिप्पर जब्त किया, जबकि थाना बांदीपोरा की पुलिस ने दो ट्रैक्टर जब्त किए। सभी मामलों में एमएमडीआर अधिनियम के तहत संज्ञान लिया गया है। पुलिस ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। संवाद