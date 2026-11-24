शोपियां में आतंकियों की तलाश: कई गांवों की घेराबंदी, घर-घर पहुंच रहे जवान; आने-जाने वाले रास्तों पर कड़ी जांच
शोपियां के कई गांवों में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट के बाद सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान घर-घर तलाशी ले रहे हैं।
विस्तार
शोपियां जिले के कई गांवों में आतंकियों की मौजूदगी से संबंधित इनपुट मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत अलीशपोरा, गुंड दरवेश और बंदपाहू समेत कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने इन गांवों में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान सुरक्षाबल रिहायशी इलाकों में घर-घर जाकर तलाशी ले रहे हैं।
इसके अलावा, गांवों के प्रवेश और निकास मार्गों पर भी निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है, ताकि अभियान के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आवाजाही पर नजर रखी जा सके।
सुरक्षाबल संबंधित इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत तलाशी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल अभियान जारी है।
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