सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने इन गांवों में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान सुरक्षाबल रिहायशी इलाकों में घर-घर जाकर तलाशी ले रहे हैं।



इसके अलावा, गांवों के प्रवेश और निकास मार्गों पर भी निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है, ताकि अभियान के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आवाजाही पर नजर रखी जा सके।



सुरक्षाबल संबंधित इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत तलाशी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल अभियान जारी है।