फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, CRPF Constable, Died, Heart Attack, Kulgam

Srinagar News: कुलगाम में ड्यूटी देते बेहोश होकर गिरने से सीआरपीएफ जवान की मौत

Sun, 01 Nov 2026 02:21 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, CRPF Constable, Died, Heart Attack, Kulgam
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान अचानक बेहोश हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, 37 वर्षीय कांस्टेबल संथाला ओवारी दक्षिण कश्मीर के यारीपोरा इलाके में अपनी ड्यूटी पोस्ट पर रात करीब 8:30 बजे बेहोशी की हालत में पाए गए। उन्हें तुरंत कंपनी मुख्यालय ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार दिया गया लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल यारीपोरा पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि जवान की मौत हृदय गति रुकने (कार्डियक अरेस्ट) के कारण हुई है। मृतक कांस्टेबल संथाला ओवारी असम के चिरांग जिले के डांगीगांव गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed