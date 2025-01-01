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Srinagar News: बारामुला के खिमब्यार में गोशालाओं में लगी आग

Wed, 04 Nov 2026 02:00 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:00 AM IST
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Srinagar, Cow Shelter, Caught Fire, Baramulla, Khimbyar
बारामुला की गोशाला में लगी आग। वीडियो ग्रैब - फोटो : File photo
बारामुला। बारामुला जिले के खिमब्यार गांव में मंगलवार को आग लगने की घटना सामने आई। इसमें दो स्थानीय नागरिकों की गोशालाएं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं।
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अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही बारामुला पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की टीमें तुरंत हरकत में आईं और मौके पर पहुंचकर युद्धस्तर पर राहत व बचाव कार्य शुरू किया। संयुक्त टीमों के त्वरित प्रयासों से आग पर समय रहते पूरी तरह काबू पा लिया गया जिससे लपटें आसपास की अन्य इमारतों और रिहायशी मकानों तक नहीं फैल सकीं।
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हादसे में खिमब्यार निवासी गुलाम अहमद खान के था गुलजार अहमद गनई की गोशालाओं को आंशिक नुकसान पहुंचा है। पुलिस प्रशासन ने दोहराया है कि आम जनता की जान-माल की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवाद
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