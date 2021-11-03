Srinagar News: गांदरबल में पुलिस ने किया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन

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गांदरबल। पुलिस ने मंगलवार को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सरकारी फिजिकल कॉलेज स्टेडियम गडूरा में फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना, खेलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और पुलिस-जन संबंधों को मजबूत करना है।उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता एसएसपी गांदरबल ने गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज गडूरा के प्रिंसिपल और डीवाईएसपी मुख्यालय के साथ की। जिले भर से कुल 16 टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, जो युवा फुटबॉलरों को अपनी प्रतिभा दिखाने, टीम वर्क का प्रदर्शन करने और स्वस्थ खेल वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान कर रही हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत हमदानिया फुटबाल क्लब और रियल स्पोर्ट्स काचन के बीच एक रोमांचक उद्घाटन मैच के साथ हुई।इसमें हमदानिया फुटबाल क्लब ने रियल स्पोर्ट्स काचन को 2-0 गोल से हराकर जीत हासिल की। यह पहल खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी के प्रति गांदरबल पुलिस की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने, अपनी खेल क्षमताओं को निखारने और अनुशासन, एकता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक मंच प्रदान करते हैं।जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और पुलिस और लोगों के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए ऐसी पहल आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।