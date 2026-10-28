मंत्री नहीं बने तो छलक पड़े आंसू: लोकभवन से कोई मुस्कुराते निकला तो कोई मायूस; सियासत के दिखे अलग-अलग रंग

नेकां विधायक अब्दुल मजीद लारमी वरिष्ठता और वफादारी के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर निराश दिखे। इसी बीच, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के हम आंसू पोछेंगे के बयान ने सियासी पारे को एकाएक गरमा दिया। सुबह 8 बजे से ही चश्मा शाही मोड़ पर पत्रकारों का जमावड़ा था। लोकभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद करीब 11 बजे से विधायकों ने लौटना शुरू किया। यहां पहुंचे नेकां विधायक अब्दुल मजीद लारमी से मंत्री न बनाए जाने पर सवाल किया गया तो उनका दर्द छलक उठा।



लारमी ने कहा, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें कैबिनेट में स्थान मिलेगा। यह पहले अल्लाह का फैसला था और फिर हमारे नेतृत्व का। उन्होंने कहा, जिन चार लोगों को लिया गया है, हम उनका स्वागत करते हैं। आंखों में आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, मैं पार्टी में वरिष्ठ रहा हूं, ईमानदार रहा हूं, वफादार और समर्पित रहा हूं। इसलिए मंत्री पद का हकदार था। उन्होंने अल्ताफ कालू के चयन को नकारते हुए कहा कि मैं उनसे वरिष्ठ हूं। उनकी जगह मेरा चयन होना चाहिए था। फिर बात को संभालते हुए उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सिपाही हैं और संगठन के लिए काम जारी रखेंगे। इसके बाद कुछ विधायक बिना रुके निकल गए।



यहां पहुंचे वन मंत्री जावेद राणा ने प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उमर सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अब पूरा हो गया है। सरकार का पूरा ध्यान अब जनकल्याण व सुशासन पर रहेगा। जब असंतुष्ट विधायकाें पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, केंद्र शासित प्रदेश के सांविधानिक नियमों के तहत मंत्रिपरिषद की एक सीमित संख्या तय है। सीएम के अलावा 8 ही लोगों को मंत्री बनना था। स्वाभाविक है कि सभी मंत्री बन नहीं सकते। यह पार्टी का निर्णय है। नेतृत्व को पहले ही यह अधिकार सौंप दिया गया था कि वे जो भी फैसला लेंगे, वही सही और अंतिम होगा। राणा ने पार्टी के भीतर किसी भी तरह के बड़े मतभेद को खारिज करते हुए कहा कि संगठन का हर कार्यकर्ता और विधायक नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ा है।