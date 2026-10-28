जम्मू-कश्मीर: प्रदेश कैबिनेट में 10 साल बाद दो महिला मंत्री, सकीना इत्तू के साथ शमीमा फिरदौस भी शामिल

प्रदेश मंत्रिमंडल में करीब 10 साल बाद दो महिलाएं कैबिनेट में मौजूद रहेंगी। प्रदेश सरकार ने मंत्री सकीना इत्तू के बाद अब शमीमा फिरदौस को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इससे पहले 2016 में भाजपा-पीडीपी सरकार में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थीं और उनके समय नेकां से आसिया नकाश और भाजपा से प्रिया सेठी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। प्रदेश में 90 विधायकों वाले सदन में इस समय चार महिला विधायक हैं। इनमें से सकीना इत्तू और शमीमा फिरदौस नेकां से जबकि शगुन परिहार और देवयानी राणा भाजपा से हैं।

विज्ञापन