Pulwama: आतंकियों का विस्फोट का नया पैंतरा विफल, सड़क पर पटाखों से लैस सिलेंडर लगाया, सुरक्षाबलों ने किया नष्ट

श्री अमरनाथ यात्रा के बीच आतंकियों की एक साजिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया है। मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के चौधरीबाग-लित्तर मार्ग पर पटाखों से लैस पांच किलोग्राम के गैस सिलेंडर पाया गया है, जिसे सुरक्षाबलों ने निष्क्रिय कर दिया है।

#WATCH Pulwama police along with 55 RR & CRPF 182/Bn today recovered a gas cylinder fitted with firecrackers weighing five kgs which was planted at Litter Chowdribagh road, Pulwama to harm the security forces. The suspicious cylinder was defused on spot.