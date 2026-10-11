जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग के वेरीनाग में लगी भीषण आग, रिहायशी मकानों में भड़की लपटें
अमर उजाला, नेटवर्क श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Sun, 11 Oct 2026 02:54 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के वेरीनाग स्थित थमन कोट इलाके में रिहायशी मकानों में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के वेरीनाग इलाके में रविवार को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग थमन कोट क्षेत्र के रिहायशी मकानों में लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।
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आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने और उसे आसपास के मकानों तक फैलने से रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों और इस घटना में हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
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