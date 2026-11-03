कश्मीर की सियासत में भूचाल: नेकां में बढ़ी दरार, रुहुल्ला ने पार्टी को कहा अलविदा, अब किस ओर होगा सियासी रुख?

मागाम निवासी मोहम्मद शफी ने कहा कि पार्टी ने पिछले एक साल में लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और एक लाख नौकरियों के वादे पूरे नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। वहीं, उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सोनावारी से पहुंचे हयात हुसैन ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में रुहुल्ला ने पार्टी के लिए खूब प्रचार किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी ने उनके योगदान और जनता की उम्मीदों को नजरअंदाज किया।



समर्थकों का कहना है कि रुहुल्ला ने यह फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया है। उनके लिए पद और सत्ता से ज्यादा जनता का भरोसा और उनके मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि सच और जनता के अधिकारों की लड़ाई में वे रुहुल्ला के साथ खड़े रहेंगे।



3 नवंबर की तारीख रुहुल्ला और उनके परिवार के लिए भावनात्मक महत्व रखती है। इसी दिन वर्ष 2000 में उनके पिता आगा सैयद मेहदी की आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। उनकी बरसी के मौके पर आयोजित इस सभा में रुहुल्ला के इस्तीफे को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह और राजनीतिक माहौल में गर्माहट देखने को मिली।